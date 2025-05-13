Doğuştan yarık damak hastası fabrika işçisinin şarkılarına yoğun ilgi

ADANA'da doğuştan yarık damak hastalığı nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan fabrika işçisi Cemil Kırbiçer’in (46), seslendirdiği şarkıların klipleri milyonlarca kez izlendi.

Kentte yarık damak hastalığıyla dünyaya gelen Cemil Kırbiçer'in küçük yaşta geçirdiği ameliyatlar sonrası damağına platin takıldı. Kalıcı konuşma bozukluğu olan ve müziğe ilgi duyan Cemil Kırbiçer, bu tutkusundan vazgeçmedi. Kırbiçer, bu süreçte çok sayıda şarkı yazıp, besteledi. Aranjör Emre Tekin Birol ile tanışmasının ardından, onun desteğiyle şarkılarını seslendirip, klipler çeken Kırbiçer, 2 ay önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı. Kırbiçer'in viral haline gelen videoları da milyonlarca kez izlendi.

'AİLEMİ ŞAŞIRTTIM'

Cemil Kırbiçer, yaşadığı konuşma bozukluğu yüzünden ailesinin kendisine engel olmaya çalıştığını aktararak, "Aileme 'Ben sanatçı olacağım' dedim. Onlar ise 'Sanatçı olamazsın, sen şöylesin, böylesin' diyerek bana engel oldular. Ancak ben şarkılar yazarak onları şaşırttım, adeta şoka girdiler. Şarkılarımı yayınladıktan sonra ise takdir ettiler, teşekkür ettiler" diye konuştu.