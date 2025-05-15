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        Apartman dairelerine girip, 925 bin liralık altın çaldılar

        ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:10
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        Apartman dairelerine girip, 925 bin liralık altın çaldılar
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        ADANA’da yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. (22) ile Arzu K. (26), kapı kilidini zorlayıp açarak, girdikleri 3 daireden 925 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldı. Apartmana girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 24 Nisan’da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Toprak Apartmanı’nda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Başak Ç. ve Arzu K., apartmandaki katlarda keşif yapıp, zillere basarak evde kimsenin olmadığı daireleri tespit etti. Başak Ç. ve Arzu K., Z.A.’nın 5’inci kattaki dairesine kapı kilidini zorlayıp açarak, girdi. Yatak odasındaki 325 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler kaçtı. Başak Ç. ve Arzu K.’nin apartmana girdiği ve çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        2 EVDEN DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

        Eve geldiğinde durumu fark eden Z.A.’nın ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini ve saklandıkları adresi belirledi. Ekiplerin çalışmasında Başak Ç. ve Arzu K.’nin yakın tarihte aynı yöntemle girdikleri 2 ayrı evden de yaklaşık 600 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldığı saptandı.

        TUTUKLANDILAR

        Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları reddedip, hırsızlık yapmadıklarını öne süren Başak Ç. ve Arzu K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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