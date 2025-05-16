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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:50
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Adana'da
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek ile AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Yumaklı, program kapsamında saat 14.00'te Yedigöze Sulama Projesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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