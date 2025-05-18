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        İki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:54 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:00
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        İki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve gelişmelerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

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        Serhat GÜLER/ADANA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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