İki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
‘İki sürücünün ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler ve gelişmelerle yeniden servis ediyoruz
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Serhat GÜLER/ADANA,
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