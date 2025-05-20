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        ATM'de kalan 13 bin lirası, sıradaki diğer müşteri tarafından çalındı

        ADANA'da 45 bin 100 lira para çekmek için banka içerisindeki ATM'yi kullanan Sami İşgirik (52), iki parça halinde alması gereken parasının ilk kısmını aldıktan sonra bankadan çıkınca, sıradaki diğer müşteri tarafından haznede bekleyen 13 bin lirası çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:05
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        ATM'de kalan 13 bin lirası, sıradaki diğer müşteri tarafından çalındı
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        ADANA’da 45 bin 100 lira para çekmek için banka içerisindeki ATM’yi kullanan Sami İşgirik (52), iki parça halinde alması gereken parasının ilk kısmını aldıktan sonra bankadan çıkınca, sıradaki diğer müşteri tarafından haznede bekleyen 13 bin lirası çalındı. Hırsızlık bankanın güvenlik kamerasına yansıdı. İşgirik, “Vicdana geleceğini, pişman olup parayı geri getireceğini düşünmüştüm. Davacıyım, cezasını çeksin istiyorum” dedi.

        Olay, geçen yıl haziran ayında Seyhan ilçesindeki Saydam Caddesi’nde bir bankada meydana geldi. Çiftçi Sami İşgirik, hesabındaki 45 bin 100 lirayı çekmek üzere banka içerisindeki ATM’ye girdi. İşgirik bankanın büyük miktar paraları iki parça halinde verdiğini bilmeden ilk etapta verilen 32 bin 100 lirayı alarak çıktı. Bu sırada elinde banka kartı ile işlem yapmak için İşgirik’in arkasında bekleyen 60 yaşlarındaki kimliği belirlenemeyen müşteri, ATM haznesinde kalan 13 bin TL’yi alarak işlem yapmadan uzaklaştı. Olay, bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Eve gittiğinde paranın eksik olduğunu fark eden İşgiril, banka yetkilileriyle görüştükten sonra parayı başkasının aldığını anladı. Polise giden İşgiril, parayı alıp kayıplara karışan kişi hakkında şikayetçi oldu. Parayı aldıktan sonra ATM'de işlem yaptırmaması nedeniyle şüphelinin kimliğine ulaşılamadı.

        ‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM’

        Yaşananları anlatan İşgirik, “Büyük miktar paraların iki defada verildiğini bilmiyordum. Paranın ilk kısmı olan 32 bin 100 TL’yi alıp çıkınca arkamdaki şahıs ATM’nin tekrar para sayıp verdiğini fark ettiğinde beni gözlemledikten sonra kalan parayı alıp cebine koyarak bankadan uzaklaşıyor. Ben paramın eksik olduğunu anlayıp bankaya geldiğimde güvenlik kameralarından bu şahsın paramı aldığını gördüm. Karakolda suç duyurusunda bulundum ve dava açtım. Şu an siber suçlarla mücadele birimi olayla ilgileniyor” diye konuştu.

        ‘VİCDANA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM, CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM’

        Yaklaşık 1 yıldır şüphelinin vicdana gelerek parayı bankaya geri teslim etmesi için beklediğini dile getiren İşgirik, “Vicdana geleceğini, pişman olup parayı geri getireceğini düşünmüştüm. 1 yıl geçti ve gelmedi. Eğer biraz düşüncesi varsa en yakın polis karakoluna ulaşıp parayı teslim etmesinin hakkında hayırlı olacağını düşünüyorum. Zaten davamı da açtım, adalete güveniyorum. Borcumu tekrar birilerinden borç alarak kapattım. Ayrıca o paranın değeri bu yıl daha da arttı. Beni çok mağdur etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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