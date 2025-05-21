Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Eski eşini, sokak ortasında ayağından vurdu; olay anı kamerada

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 01:15 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini, sokak ortasında ayağından vurdu; olay anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sezen S., sokakta tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasını anbean yansıdı. Emirhan N., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sezen S.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kadın, eski eşini tabancayla bacağından yaraladı
        Adana'da bir kadın, eski eşini tabancayla bacağından yaraladı
        Adana'da makas atan otomobilin kazaya yol açması kamerada
        Adana'da makas atan otomobilin kazaya yol açması kamerada
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirme...
        Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda; 'Delirme...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da Sosyal Politikalar İstişare...