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        Ehliyetsiz sürücünün makas atarken trafiği birbirine kattığı anlar kamerada

        ADANA'da ehliyetsiz sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:50
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        Ehliyetsiz sürücünün makas atarken trafiği birbirine kattığı anlar kamerada
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        ADANA’da ehliyetsiz sürücü E.K. (22), makas atmak isterken otomobiliyle önce önündeki başka bir otomobile, ardından da park halindeki araçlara çarptı. Kaza kameraya yansırken, E.K.’ye 27 bin 944 lira para cezası uygulandı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. E.K.’nin makas atmak isterken kontrolü kaybettiği 01 CSL 04 plakalı otomobili, önce önündeki 01 DFS 49 plakalı otomobile, ardından da yol kenarında park halindeki 3 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Yaralananın olmadığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde E.K.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. E.K.’ye ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak’, ‘Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme’ maddelerinden 27 bin 944 lira para cezası uygulandı. Ayrıca E.K.'nin otomobili trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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