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        Eski eşini, sokak ortasında ayağından vuran kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dün tartıştığı eski kocası Emirhan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:17
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        Eski eşini, sokak ortasında ayağından vuran kadın, adli kontrolle serbest bırakıldı
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dün tartıştığı eski kocası Emirhan N.'yi (32) tabancayla ayağından vurarak yaralayan Sezen S. (30), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında meydana geldi. 4 ay önce boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Sezen S., iddiaya göre çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş etti. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emirhan N., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sezen S., polis tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Sezen S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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