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        'Kasten yaralama'dan cezaevine girdi, evine 'kenevir' serası kurduğu ortaya çıktı

        ADANA'da önceki hafta 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:59 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:59
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        'Kasten yaralama'dan cezaevine girdi, evine 'kenevir' serası kurduğu ortaya çıktı
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        ADANA’da önceki hafta ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanan K.Ö.’nün (42) evinin odasında termal çadır içerisinde kurulan özel düzenekli serada 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine giren K.Ö.’nün, evinde uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, K.Ö.’nün Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesine baskın yaptı. Eve giren polis, bir odanın uyuşturucu serasına çevrildiğini tespit etti. Arama yapan ekipler termal çadır içerisinde, özel düzenekle yetiştirildiği belirlenen 19 kök Hint keneviri, 121 gram kurutulmuş esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan LED lamba, havalandırma aparatı, projektör, ısı ölçer ve toprak ele geçirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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