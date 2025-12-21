Adana'da trafik denetimi yapıldı
Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı.
Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde eksikleri tespit edilen 7 aracı trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden de 60 sürücüye 495 bin 593 lira para cezası verdi.
