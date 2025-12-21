Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 00:46 Güncelleme: 21.12.2025 - 00:46
        Adana'da trafik denetimi yapıldı
        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda uygulama yaptı.

        Polis ekipleri, 278 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

        Denetimlerde eksikleri tespit edilen 7 aracı trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden de 60 sürücüye 495 bin 593 lira para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

