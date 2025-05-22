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        77 küçükbaş zehirlenerek öldü

        ADANA'nın Karataş ilçesinde çiftçi Mehmet Çiğner'in (33) otlattığı 77 küçükbaş, tarlaya dökülen zehirli arpa ve ekmek kırıntısı nedeniyle öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:40
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        77 küçükbaş zehirlenerek öldü
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        ADANA'nın Karataş ilçesinde çiftçi Mehmet Çiğner'in (33) otlattığı 77 küçükbaş, tarlaya dökülen zehirli arpa ve ekmek kırıntısı nedeniyle öldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı, yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. Çiğner, "Bu yaşananlar sadece bir telef değil, düpedüz bir katliamdır" dedi.

        Olay, 18 Mayıs'ta ilçedeki Yeni Murat Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Çiğner'in otlattığı 200 küçükbaştan 77'si, husumetlilerinin bıraktığı iddia edilen zehirli arpa ve ekmek kırıntısı nedeniyle öldü. Arazi meselesi yüzünden husumetli olduğu kişiler tarafından bir süredir tehdit aldığını öne süren Çiğner, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı, Suriyeli bir kaçak göçmen de sınır dışı edildi.

        'GEBE HAYVANLARIMIZ ÖLDÜ'

        Hayvanlarının bazılarının gebe, bazılarının yavru olduğunu belirten Çiğner, "Yaşayan hayvanlarımızın hepsi karantina altında. Bu yaşananlar sadece bir telef değil, düpedüz bir katliamdır. Bunu ne insanlık kabul eder ne de herhangi bir vicdan. Düşmanlık olabilir, husumet olabilir ama hiçbir gerekçe cana kıymayı gerekçe gösteremez. Gebe hayvanlarımız öldü, kuzulu hayvanlarımız öldü, kuzularımız yetim kaldı. Bu olayın insanlık açısından hiçbir açıklaması olamaz. Yetkililerin bu katliamı duymasını ve buna sessiz kalmamasını istiyorum. Bu bana yapılan şey, insanlık açısından son derece büyük bir olaydır. Şüpheliler hakkında şikayetçi olduk. Sürecin bir an önce hızlanmasını ve sonuca ulaşmasını talep ediyorum. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Bugün malıma zarar veren kişi, yarın canıma da zarar verebilir" dedi.

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zehirli karışımı incelemek üzere inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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