Apsiyon Yönetici Sohbetleri'nin 18'inci durağı Adana oldu

BULUT tabanlı site yönetim platformu Apsiyon, 18’incisini düzenlediği etkinlik serisi Yönetici Sohbetleri ile Adana’da yönetim profesyonellerini bir araya getirdi.

Apsiyon, bu yılın ilk ‘Yönetici Sohbetleri’ etkinliğini geçen hafta Adana’da gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO’su Kudret Türk, Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç, Akademi Direktörü Ozan Özen, Kat Mülkiyeti Hukuku Uzmanı Avukat Armağan Dergin, SMMM ve Bağımsız Denetçi Ekrem Dost’un yanı sıra; Apsiyon Akademi Eğitim Departmanından Kıdemli Eğitim Uzmanı Mehmet Erol Öcal, Eğitim Uzmanı Enes Yasin Aral ve Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi de katıldı. Bu organizasyonla birlikte şirketin 7 yıldır devam eden ‘Yönetici Sohbetleri’ serisi; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Konya ve Samsun'un ardından Adana'da ikinci kez düzenlenmiş oldu.

DEPREM, ORTAK ALAN VE KONUT SİGORTALARININ ÖNEMİ

Etkinliğin gündemini; tesis yönetimi sektöründeki gelişmeler, teknolojik yenilikler, Kat Mülkiyeti Kanunu, gelir vergisi, yasal yönetici seçimi, yöneticinin görevleri ve sorumlulukları, riskli yapılar ve iş güvenliği gibi birçok konu oluşturdu. Soru-cevap ve yarışma bölümleriyle interaktif bir ortama dönüşen etkinliğin Apsiyon Sigorta oturumunda deprem, ortak alan ve konut sigortalarının önemi belirtildi. Organizasyonun sonunda yapılan çekilişle Site Yöneticiliği Eğitimi ve Apsiyon Akademi’nin kitapları katılımcılara hediye edildi.