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        Adana'da otomobil, taksiye çarptı; 5 yaralı

        ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taksiye çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 02:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 02:55
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        Adana'da otomobil, taksiye çarptı; 5 yaralı
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        ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taksiye çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi, Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarpıp kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün yaralanmadığı kazada, otomobilde yaralanan 5 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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