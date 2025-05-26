Adana'da otomobil, taksiye çarptı; 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi, Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarpıp kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün yaralanmadığı kazada, otomobilde yaralanan 5 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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