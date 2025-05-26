Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Mekan çıkışı, otomobil çaldı, 'o saatte ulaşım aracı bulamadım' dedi

        ADANA'da eğlence mekanında çıktıktan sonra ara sokakta yürüyen Tuna Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mekan çıkışı, otomobil çaldı, 'o saatte ulaşım aracı bulamadım' dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA'da eğlence mekanında çıktıktan sonra ara sokakta yürüyen Tuna Y. (36), park halindeki otomobili çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Tuna Y., "O saatte ulaşım aracı bulamayınca otomobili çaldım" dedi.

        Olay, 20 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında arkadaşları ile içki içtikten sonra ayrılan Tuna Y., ara sokakta yürürken B.A.'nın park halindeki otomobilinin kelebek camını kırdı. Kapıyı açtıktan sonra otomobile binen Tuna Y., düz kontak yaparak aracı çalıştırdı. Tuna Y., çaldığı otomobille uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        EVİNDE YAKALANDI

        B.A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 3 günlük ve 50'den fazla güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olan Tuna Y. olduğu tespit edildi. Tuna Y., Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Çalıntı araç da evin olduğu sokakta bulundu. Otomobil, sahibine teslim edildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Tuna Y., sorgusunda, "Arkadaşlarımla eğlendikten sonra saatin geç olduğunu fark ettim. Teklif etsem de hiçbiri beni eve bırakmak istemedi. O saatte ulaşım aracı bulamayınca otomobili çaldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuna Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        Denizli'de kan donduran olay! Kesik kulak cinayeti!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Trump: Putin tamamen çıldırdı
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Hangi çocuklar için GSS primi ödenir?
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi
        Trump, AB'ye uygulanacak tarifeyi erteledi

        Benzer Haberler

        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakal...
        Adana'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirilen operasyonda 3 zanlı yakal...
        Adana'da 16 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da 16 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Adana'da tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da tefecilik ve yasa dışı silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
        Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı kameradan belirlenerek yakala...
        Adana'da park halindeki otomobili çalan zanlı kameradan belirlenerek yakala...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltın...
        Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalede bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltın...