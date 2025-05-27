Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yüzlerini eşarpla gizleyip, girdikleri dairelerden 1,5 milyon liralık altın çaldılar

        ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzlerini eşarpla gizleyip, girdikleri dairelerden 1,5 milyon liralık altın çaldılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADANA’da yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. (27) ile D.K. (17), girdikleri 2 daireden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Kibariye S., tutuklandı.

        Olay, 2 Mayıs'ta, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. ile D.K., bankada çalışan C.P.'nin dairesinin kapısını zorlayarak, içeri girdi. Yatak odasındaki gardırobu açan şüpheliler, 240 gram bileziği çalıp, daireden ayrıldı. Hırsızlığın ardından kaybolan şüphelilerin apartmana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        BAŞKA EVE DE GİRMİŞLER

        Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden C.P.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin, 2 Nisan'da G.A.'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Hürriyet Mahallesi’ndeki müstakil evinden de 13 Cumhuriyet ve 2 yarım altın ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, toplam 1,5 milyon liralık altın çalan şüphelilerden Kibariye S.’yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Kibariye S. sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Adresinde bulunmayan D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Rusya'da
        Bakan Fidan Rusya'da
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli polis memuru eski eşini öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        Velileri ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirdiği öne sürülen okul...
        Velileri ders kitapları için bir kırtasiyeye yönlendirdiği öne sürülen okul...
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden yıl sonu konser...
        Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden yıl sonu konser...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da iki evden yaklaşık 1,5 milyon liralık altın çalan zanlı tutuklandı
        Adana'da iki evden yaklaşık 1,5 milyon liralık altın çalan zanlı tutuklandı
        Eski eşini barışma teklifini reddedince öldürmüş
        Eski eşini barışma teklifini reddedince öldürmüş
        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tu...
        Adana'da kaçak sigara ve tütün ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tu...