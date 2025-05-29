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        Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ölüm' raporuna itiraz

        ADANA'da 8 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahmut Aşar (26) için 'doğal ölüm' raporu verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:00
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        Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ölüm' raporuna itiraz
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        ADANA'da 8 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahmut Aşar (26) için 'doğal ölüm' raporu verildi. Aile, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerken; hastane yönetimi konu ile ilgili inceleme başlattı.

        Kaza, 8 ay önce Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Tali yoldan çıkan S.A. yönetimindeki 52 NC 727 plakalı otomobil, evine dönen Mahmut Aşar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aşar, kaza yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

        İç kanama ve kafa travmasından kaynaklı beyin kanaması şikayetleriyle yoğun bakım ünitesinde aylarca tedavi gören Aşar, 27 Mayıs'ta yaşam savaşını kaybetti. Mahmut Aşar hakkında ölüm raporu düzenlendi. Aşar'ın ölümü rapora 'doğal ölüm' olarak geçti. Bunun üzerine Aşar ailesi, durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Aynı zamanda hastane önünde bir araya gelen Aşar ailesi, hazırlanan ölüm raporuna tepki gösterdi.

        'MUHATABIMIZI ARIYORUZ'

        Mahmut Aşar'ın ağabeyi Ömer Aşar, raporun usulsüz düzenlendiğini ileri sürerek, "Kardeşim bundan 8 ay önce trafik kazası geçirdi. Hastaneden ölüm haberi geldi. Bizler de cenazemizi almaya geldik. Fakat düzenlenen raporda ölüm şekli 'doğal ölüm' olarak gösterildi. Şu an bu raporun neden böyle düzenlendiğini anlamak için muhatabımızı arıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. Her konuda şikayetçiyiz. Bize raporun düzeltileceği söyleniyor. Bizim için raporun düzeltilmesi önemli değil, bu raporu düzenleyenin yargılanmasını istiyoruz. Gereken her türlü şikayette bulunduk. Başkalarına da yapılmasını istemediğimiz için elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Hastane yönetimi ise konuyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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