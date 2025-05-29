Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (2)

‘CİĞERİMYANIYOR’

Adana’da eşi ve 4 yakınıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü’ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz’ü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kıyıda takip eden Gürbüz’ün ailesi, umut dolu bekleyişini sürdürdü. Gürbüz’ün eşi Aysu Gürbüz (24), “Bizim 1 yaşında oğlumuz var. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Hava kararacak, hala eşim yok. Dayanamıyorum” diyerek, gözyaşı döktü. Gürbüz, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

‘SABAHTAN BERİ GÖLE BAKIYORUM’

Gürbüz’ün babası Suat Gürbüz ise daha fazla ekibin arama çalışmalarına katılmasını istediğini belirterek, “İçim yanıyor, kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri göle bakıyorum. Elini görür müyüm diye bir umut bekliyorum” dedi.