Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (2)

        'CİĞERİMYANIYOR'Adana'da eşi ve 4 yakınıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ‘CİĞERİMYANIYOR’

        Adana’da eşi ve 4 yakınıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü’ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz’ü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kıyıda takip eden Gürbüz’ün ailesi, umut dolu bekleyişini sürdürdü. Gürbüz’ün eşi Aysu Gürbüz (24), “Bizim 1 yaşında oğlumuz var. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Hava kararacak, hala eşim yok. Dayanamıyorum” diyerek, gözyaşı döktü. Gürbüz, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

        ‘SABAHTAN BERİ GÖLE BAKIYORUM’

        Gürbüz’ün babası Suat Gürbüz ise daha fazla ekibin arama çalışmalarına katılmasını istediğini belirterek, “İçim yanıyor, kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri göle bakıyorum. Elini görür müyüm diye bir umut bekliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapi...
        Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamı"na yeniden yargılandığı davada 7,5 yıl hapi...
        Kıraathane önünde oturan kişinin dolmuştan açılan ateş sonucu yaralanması k...
        Kıraathane önünde oturan kişinin dolmuştan açılan ateş sonucu yaralanması k...
        Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
        Bindiği dolmuştan ateş açıp husumetlisini vurdu; o anlar kamerada
        Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ö...
        Kazadan 8 ay sonra hastanede yaşamını yitiren Mahmut'un ailesinden 'doğal ö...
        Adana'da 15 milyon kaçak makaron ele geçirildi; 1 tutuklama
        Adana'da 15 milyon kaçak makaron ele geçirildi; 1 tutuklama
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava