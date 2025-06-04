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        20 baklava numunesinin 5'inde bakteri çıktı

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:44
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        20 baklava numunesinin 5'inde bakteri çıktı
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        ADANA’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi. Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarını söyledi.

        ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi bayram ziyaretlerinde ikramlıkların vazgeçilmezi olan baklava ve halka tatlı, lokum, cezerye gibi şekerlemeler üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaşarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Belirli aralıklarla gıdaların mikrobiyolojik açıdan değerlendirmelerini kapsayan laboratuvar çalışmalarından baklavada şaşırtıcı sonuçlar çıktı. Daha önce; cam kaselerin içinde, küp küp doğranmış pişmiş nişastanın üzerine rendelenmiş buz, pudra şekeri, kırmızı gıda boyalı şurup dökülüp muz, çilek ve kivi gibi meyve parçacıklarıyla servis edilen bici bici tatlısında tespit ettikleri dışkı kökenli E.coli adı verilen bakteri bu kez baklavada saptandı.

        BAKLAVADA E.COLİ, HALKA TATLIDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS ÇIKTI

        Küf, maya ve koliform grubu bakteriler açısından 50’ye yakın örneği değerlendirdikleri çalışmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:

        “Adana yöresinde halka tatlılar sıklıkla tüketilir. Bu tatlıyı sokak satıcılarında kaldırımlarda iki adıma bir görebilirsiniz. Bunun yanında bayramlarda cezerye, lokum çokça tüketilir. Ayrıca olmazsa olmazımız evlerde dahi yapılan ve şu an çok çeşidi çıkan baklavalar bizim milli tatlımızdır. Bunların tamamını kapsayan bir laboratuvar çalışması yaptık. Cezerye örneklerinin birçoğu koliform açısından kirli bulundu. Lokum örneklerinde ise beklemediğim halde orada da çalıştığımız örneklerin 3’te 2’sinde koliform, maya ve küfe rastlandı. Esas sürprizi baklava yaptı. Baklava sadece şekerli ürün değil. Onun içerisine fıstık, ceviz konulup süslemeler yapılıyor. Baklavalarda yaptığımız çalışmada yine maya, küf ve koliformlar bulundu. Fakat baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık. Bu durum baklavayı hazırlayan personelin hijyen eksikliğinden ya da ceviz ve fıstıkların mikrobiyolojik kalitelerinin iyi olmamasından kaynaklı olabilir. Baklavada bunu görmek üzücü oldu. Bunun hiçbir şekilde çıkmaması gerekiyor. Özellikle çocuk ve yaşlıların bağışıklığı daha düşük olduğu için bu ürün çok tüketildiğinde ishal, kusma, bulantı gibi durumlarla kendini gösterebilir. Halka tatlılarda da koliformlarla karşılaştık ama insanlarda, üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve deride normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilen ‘Staphylococcus aureus’ bakterisine rastladık. Bu da gıda zehirlenmesi yapar. Yapım aşaması, servisi göz önüne alındığında öksürüp, hapşıran, elinde yara olabilen personel tatlıyı bu şekilde kirletebilir. Bir de çok fazla dış ortamlara maruz kalarak satıldığından maya ve küf açısından daha kirli bulundu.”

        Gıda zehirlenmeleri durumunda ürünün etiket bilgilerinin çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Prof. Dr. Var, bakanlık tarafından da zorunlu tutulmasına karşın açıkta satılan ürünlerin çoğunluğunda etiket bulunmadığını, bu durumun daha sık denetlenmesi, yaptırımların artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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