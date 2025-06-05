Sarmaşıklarla kaplı 'yeşil cami' bayrama hazır

ADANA’da yeşilliklerle sarmaşıkların iç içe geçtiği doğal güzelliğe sahip Köprüköy Camii’nde, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Seyhan Nehri kıyısındaki Köprülü Mahallesi’nde yer alan, 1930 yılında Bosnalı Salih Efendi tarafından yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, cemaat tarafından yıllar içerisinde sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı. 'Sakal-ı Şerif' de bulunduran Köprüköy Camii, görsel güzellikleri nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. 280 farklı bitkisi ve minareyi kaplayan sarmaşıklarla dikkat çeken ve halk arasında Yeşil Cami olarak da bilinen camide, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Müezzin İbrahim Aydın, camide sadece vakit namazlarının değil, aynı zamanda kurban ibadetiyle ilgili sohbetlerin de yapıldığını belirterek, “Gerek dini bilgileri halkımıza aktararak gerekse sohbetlerle vatandaşlarımızı bilgilendirerek Kurban Bayramı’na hazırlandık” dedi.

Bayramı İslam dünyası olarak acı ve hüzün içinde karşıladıklarını dile getiren Aydın, “Başta Gazze olmak üzere, Doğu Türkistan’da ve dünyanın farklı bölgelerinde Müslüman kardeşlerimiz bombalar altında bayrama giriyor. Bizler de bu bayrama gönlümüz buruk, içimiz yaralı bir şekilde giriyoruz. Rabb’imden dileğimiz bu zulmün sona ermesi. Tüm Müslümanlara şuur, bilinç ve birlik versin” ifadelerini kullandı.