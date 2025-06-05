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        Şehidin eşinden evlilik yıl dönümünde kızıyla duygulandıran fotoğraflar

        ADANA'nın Kozan ilçesinde Asiye Yaşar (25), Bursa Adliyesi duruşma salonunda silahlı saldırıda şehit olan eşi Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile düğün albümünde yer alan fotoğrafları, 2'nci evlilik yıl dönümlerinde küçük kızı Nare Lina ile aynı mekanda ve aynı açılarla çektirerek sosyal medyada paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:25
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        Şehidin eşinden evlilik yıl dönümünde kızıyla duygulandıran fotoğraflar
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        ADANA’nın Kozan ilçesinde Asiye Yaşar (25), Bursa Adliyesi duruşma salonunda silahlı saldırıda şehit olan eşi Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) ile düğün albümünde yer alan fotoğrafları, 2’nci evlilik yıl dönümlerinde küçük kızı Nare Lina ile aynı mekanda ve aynı açılarla çektirerek sosyal medyada paylaştı.

        Bursa Adliyesi'nde geçen yıl 15 Aralık’ta duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Asiye Yaşar, şehit eşinin parkasını giyip, kucağında o dönem 8 aylık olan kızı Nare Lina ile törene katılarak, gözyaşı döktü.

        'BERABER 1 DEFA KUTLAYAMAMIŞTIK'

        Eşinin şehit olduğu dönemde 18 aylık evli olan Asiye Yaşar, evliliklerinin 2’nci yıl dönümünde düğün albümünde yer alan fotoğrafları aynı mekan ve aynı açılarla küçük kızı Nare Lina ile çektirip, sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına not düşen Yaşar, "İnsanın en çok güldüğü mutlu olduğu fotoğraflara içinin acıyarak bakması ne kadar ağır acı sevdiğim. Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi. Bu yıl kızımızla beraber kutlayacaktık, nasıl da güzel hayaller kurup planlar yapmıştık” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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