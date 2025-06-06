Adanalılar bayram namazı için saf tuttu
ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.
ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.
Adana'da binlerce kişi, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'ne geldi. Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, Kurban Bayramı namazı için gelen vatandaşlarca tamamen dolduruldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avlusunda yere serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.