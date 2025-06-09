Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın

ADANA'da 3 çocuk annesi öğretmen Burcu K. (36), ikinci evliliğini yaptığı B.K.'nin (36) kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp, boşanma davası açtı. Bu süreçte tehditlere maruz kaldığını, bu nedenle görev yeri değişikliği yaptığını, son olarak B.K.'nin aracını izinsiz alıp götürdüğünü söyleyen Burcu K., "Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim" dedi.

Kentte 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan ve ilk evliliğinden 2 çocuğu olan Burcu K., Şubat 2023'te güvenlik kamera sistemleri kurulumu yapan B. K. ile evlendi. Bu evliliğinden Berra (1,5) adını verdiği bir kızı olan Burcu K., 1 yılın ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle B.K.'ye boşanma davası açtı. Boşanma süreci devam ederken, iddiaya göre B.K., 7 Haziran günü kızını görmek için bir araya geldiği Burcu K.'nin çantasından anahtarını alarak 80 LG 567 plakalı otomobilini izinsiz bir şekilde götürdü. Durumu fark eden Burcu K., boşanma sürecindeki eşinden şikayetçi oldu.