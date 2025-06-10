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        Adana'da uyuşturucu kullanan 45 kişiye suçüstü

        ADANA'da narkotik polisi, parklarda, bahçelerde ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:05
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        Adana'da uyuşturucu kullanan 45 kişiye suçüstü
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        ADANA'da narkotik polisi, parklarda, bahçelerde ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parklarda, metruk binalarda, bahçelerde ve köprü altılarında uyuşturucu madde kullananlara yönelik uygulama yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada toplam 45 kişi madde kullanırken suçüstü yakalandı. Madde kullanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; toplamda 140,65 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ile 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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