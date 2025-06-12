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        Otomobiline binerken tabancalı saldırıya uğrayan fırıncı öldü

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 02:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 02:15
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        Otomobiline binerken tabancalı saldırıya uğrayan fırıncı öldü
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde fırın ustası Barış Yılmaz (33), otomobiline bindiği sırada kar maskeli kimliği belirsiz iki kişinin gerçekleştirdiği tabancalı saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir pastanede fırın ustası olarak çalışan Barış Yılmaz, iddiaya göre, 01 AGE 380 plakalı otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan motosikletli, kar maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yılmaz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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