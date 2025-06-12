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        Annesini, evden ayrılmasını istediği için öldürmüş

        ADANA'da tartıştığı annesi Zukaa Mahmoud'u (44), çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Ali Daaboul (24), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:25
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        Annesini, evden ayrılmasını istediği için öldürmüş
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        ADANA’da tartıştığı annesi Zukaa Mahmoud’u (44), çalıştığı kebapçıda bıçaklayarak öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Ali Daaboul (24), adliyeye sevk edildi. Mahmoud’un, birlikte yaşadığı oğlu Daaboul ile hamile gelini H.Y.’nin (24) evden ayrılmasını istediği için tartıştıkları ortaya çıktı.

        Olay, 11 Haziran saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi’nde meydana geldi. Bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan 5 çocuk annesi Zukaa Mahmoud, sabah erken saatte evden çıkıp, iş yerine gitti. Mahmoud temizlik yaparken, kısa süre sonra iş yerine tekstil işçisi oğlu Ali Daaboul geldi. Çıkan tartışmada tezgahtaki bıçağı alan Daaboul, annesini defalarca bıçakladı. Göğüs ve boğazına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralanan Zukaa Mahmoud kanlar içinde yere yığılırken, Ali Daaboul kaçarak uzaklaştı. Çağırılan sağlık ekipleri, Mahmoud’un hayatını kaybettiğini belirledi.

        CİNAYETTEN ÖNCE TELEFONDA TARTIŞMIŞLAR

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Sümer Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis, Ali Daaboul’u yakaladı. Yapılan araştırmada, Zukaa Mahmoud’un, birlikte yaşadığı gelini H.Y. ve oğlu Ali Daaboul’un evden ayrılmalarını istediği ortaya çıktı. Olay sabahı hamile eşi H.Y.’yi kontrol için hastaneye götüren Ali Daaboul’un, telefonda annesiyle tartıştığı, cinayetin de bu nedenle işlendiği bildirildi.

        ‘CİNAYETİ BİR ANLIK ÖFKEYLE İŞLEDİM’

        Emniyete götürülen Ali Daaboul, ifadesinde, “Annem, hamile eşimle evi terk etmemi istiyordu. Bu nedenle bir süredir aramız bozuktu. O sabah telefonda tartışınca kendimi kaybettim. Cinayeti bir anlık öfkeyle işledim” dedi. İşlemleri tamamlanan Daaboul, adliyeye sevk edildi. Mahmoud'un cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

        MOTOSİKLETLE GİDERKEN KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan Ali Daaboul’un, annesinin yanına giderken motosikletle caddeden geçtiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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