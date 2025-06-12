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        Çatıda boya yaparken elektrik akımına kapıldı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin çatısında boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Sağlam (58), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:25
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        Çatıda boya yaparken elektrik akımına kapıldı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin çatısında boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Sağlam (58), yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde iki katlı bir evin çatısında meydana geldi. Çatıda boya yapan Ahmet Sağlam'ın kullandığı fırça, elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Sağlam, düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle ulaşılan Sağlam, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Sağlam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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