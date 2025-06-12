Çatıda boya yaparken elektrik akımına kapıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin çatısında boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Sağlam (58), yaralandı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evin çatısında boya yaparken elektrik akımına kapılan Ahmet Sağlam (58), yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde iki katlı bir evin çatısında meydana geldi. Çatıda boya yapan Ahmet Sağlam'ın kullandığı fırça, elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılan Sağlam, düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle ulaşılan Sağlam, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Sağlam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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