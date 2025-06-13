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        Karpuz keserken parmağını kesti

        ADANA'dakarpuz kesmeye çalışan kebapçı Eyüp Davşan (60), sol elinin serçe parmağını kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:10
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        Karpuz keserken parmağını kesti
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        ADANA'dakarpuz kesmeye çalışan kebapçı Eyüp Davşan (60), sol elinin serçe parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan Davşan'ın ilk boğumundan kesilen parmağı, yerine dikildi.

        Olay, Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kebapçı Eyüp Davşan, müşterilerine ikram etmek için karpuz kesmeye başladı. Bu sırada Davşan, sol elinin serçe parmağını ilk boğumundan kesti. Gittiği hastanede ameliyata alınan Davşan'ın parmağı yerine dikildi. Sinirleri zarar gördüğü için parmağında kalıcı his kaybı oluşan Davşan, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Davşan ayrıca sosyal medya hesabından, "Sen tut denizi geç, derede boğul; bir karpuza mağlup ol. Maalesef serçe parmağı kaybettik" paylaşımı yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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