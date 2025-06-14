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        Otomobilin çarptığı motosikletin savrulduğu anlar kamerada

        ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin savrulup, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:40
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        Otomobilin çarptığı motosikletin savrulduğu anlar kamerada
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        ADANA'da otomobilin çarptığı motosikletin savrulup, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, savrularak bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı. Olayı görenler, yaralanan gençlerin yardımına koştu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gençler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gençlerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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