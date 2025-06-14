Otomobilin çarptığı motosikletin savrulduğu anlar kamerada

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. 2 gencin bulunduğu motosiklet, savrularak bir apartmanın bahçe kısmındaki kaldırım taşlarına çarptı. Olayı görenler, yaralanan gençlerin yardımına koştu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gençler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gençlerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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