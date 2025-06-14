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        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR'ın çarptığı K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:45
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        Hatay'da TIR'ın çarptığı yaya öldü
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        HATAY'ın İskenderun ilçesinde TIR’ın çarptığı K.G. isimli kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında İskenderun ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 31 ARL 956 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde K.G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. K.G.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR şoförü H.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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