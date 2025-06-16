Gençleri dövüp serbest kalan şüpheli, mahalledeki başka bir kişiyi de darbetmiş (2)

YAKALAMAKARARI ÇIKARILDI

Adana'da cinsellik içeren paylaşım yaptığı öne sürülen 2 genci sopayla dövüp, adli kontrol şartıyla serbest kalan ardından mahalledeki A.B.'yi de sopayla darbettiği belirlenen İsa E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, konuya ilişkin açıklama yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yaklaşık bir aylık bir hadise; görüntünün çekilip, yayılması neticesinde haberdar olduğumuz bir konu. Önce 2 gencin darbedilmesiyle gündeme geldi. Şüpheli tespit edildi, gözaltına alındı ve adliyeye çıkarıldı. Burada sopayla darbetmenin, hayati tehlike barındırmaması nedeniyle adli kontrol kararı verildi. Sonrasında da muhtemelen aynı günlerde bir de yaşlı bir kişiyi darbettikleri anlaşılıyor. Tekrar bakıldığında şüphelinin gizlendiği anlaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor. Polis henüz yakalayamadı ancak gereken arama çalışması sürüyor. Yakalanacak ve sonrasında adli mercilere sevk edilecek" dedi.