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        Başından tüfekle vurulmuş halde bulunan Tülay öldü

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde başından tüfekle vurulmuş halde bulunan Tülay Ayyıldız (35), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:55
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        Başından tüfekle vurulmuş halde bulunan Tülay öldü
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        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde başından tüfekle vurulmuş halde bulunan Tülay Ayyıldız (35), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Ayyıldız'ın evinin sokağından silah sesi duyanlar, kadının evinin önünde başından tüfekle vurulmuş halde yerde buldu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tülay Ayyıldız, kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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