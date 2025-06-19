Adana'da orman yangını
ADANA'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı.
ADANA'nın Çukurova ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Küçükçınar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için çalışma başlattı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.