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        Adana'da orman yangını (2)

        ALEVLERE2 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALEAdana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeri ile müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:43
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        Adana'da orman yangını (2)
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        ALEVLERE2 UÇAK, 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

        Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greyder ve 3 itfaiye su tankeri ile müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmasına 12 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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