Adana'da orman yangını (3)

Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangında zarar gören alanın, gündüz saatlerinde yapılacak incelemeyle belli olacağı bildirildi.

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