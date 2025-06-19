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        Adana'da orman yangını (3)

        KONTROLALTINA ALINDI: 6 GÖZALTIAdana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:43 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:43
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        Adana'da orman yangını (3)
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        KONTROLALTINA ALINDI: 6 GÖZALTI

        Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangında zarar gören alanın, gündüz saatlerinde yapılacak incelemeyle belli olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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