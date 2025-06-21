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        2025 YKS, TYT oturumu ile başladı

        TÜRKİYE'de milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için hazırlandığı 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:25
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        2025 YKS, TYT oturumu ile başladı
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        TÜRKİYE'de milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerini gerçekleştirmek için hazırlandığı 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuyla başladı.

        YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Sınavlar, bugün TYT ile saat 10.15’te başladı. Sınav 165 dakika sürecek. AYT, yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise yine yarın saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adana'da yıl boyu hazırlıklarını yaptıkları TYT'ye giren öğrenciler, sınıflarda ter dökerken; aileleri de okul önlerinde çocuklarını bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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