Çocuklara mantarı sevdirecek renkli üretim

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) ortak projesiyle laboratuvar ortamında farklı türlerden sarı ve gri tonlarda renkli mantar üretimi gerçekleştirildi. Böylelikle içerisinde çok sayıda protein barındıran mantarlar, çocukların daha çok seveceği dikkat çeken bir forma dönerken, egzotik türlerin popüler olduğu yurt dışındaki birçok ülkeye ihracatı da kolaylaşacak.

Türkiye’de mantar genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştirilirken tür bakımından ise yalnızca beyaz şapkalı mantar dikkati çekiyor. Son yıllarda istiridye mantarı da üretime dahil edildi. Türkiye'de toplam üretim miktarı 75 bin ton civarında olan mantarın, kapalı ortamda herhangi bir iklime tabi kalmadan yılın 12 ayı yetiştiriciliğinin yapılabilir olması, piyasadaki potansiyelini de gün geçtikçe artırıyor. Konuyla ilgili Adana’da ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Baktemur, laboratuvar ortamında çeşitli mantar türlerinin farklı renklerde üretimini gerçekleştiren ortak çalışmaya imza attı.

‘ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK’ Doç. Dr. Gökhan Baktemur, yurt dışında popülaritesi olan mantar türlerini yaygınlaştırıp ihracat oranını artırmayı, geri dönüşüme katkı sağlamayı, halkta farkındalık yaratarak ülke çapında mantar tüketimi kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı. Üretim kısmında tarımsal atıklardan faydalandıklarını belirten Doç. Dr. Baktemur, “Bu tarımsal atıklar fındıkkabuğu kurusu, kavak talaşı, buğday samanı, yer fıstığı kabuğunun toz halidir. Fındıkkabuğunu Karadeniz’den, yer fıstığı kabuğunu Osmaniye’den, kavak talaşını İç Anadolu’dan getirdik. Buğday samanını ise Adana’dan aldık. Farklı bölgelerdeki tarımsal atıkların başarısına da bakıyoruz. Bunun sonucunda başarı oranı yükseldikçe bu fikri diğer bölgelerle paylaşarak atıklarından bu mantarları üretmelerine katkı sağlayacağız. Bu çalışmalarla üretimimizi artırabilirsek yurt dışında popülaritesi olan egzotik mantarların ihracatı sağlanabilir. Bu da ülke ekonomisine katkı sunacaktır” diye konuştu. ‘ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞI’