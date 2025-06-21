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        Çocuklara mantarı sevdirecek renkli üretim

        ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (SBTÜ) ortak projesiyle laboratuvar ortamında farklı türlerden sarı ve gri tonlarda renkli mantar üretimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:20
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        Çocuklara mantarı sevdirecek renkli üretim
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        ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (SBTÜ) ortak projesiyle laboratuvar ortamında farklı türlerden sarı ve gri tonlarda renkli mantar üretimi gerçekleştirildi. Böylelikle içerisinde çok sayıda protein barındıran mantarlar, çocukların daha çok seveceği dikkat çeken bir forma dönerken, egzotik türlerin popüler olduğu yurt dışındaki birçok ülkeye ihracatı da kolaylaşacak.

        Türkiye’de mantar genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştirilirken tür bakımından ise yalnızca beyaz şapkalı mantar dikkati çekiyor. Son yıllarda istiridye mantarı da üretime dahil edildi. Türkiye'de toplam üretim miktarı 75 bin ton civarında olan mantarın, kapalı ortamda herhangi bir iklime tabi kalmadan yılın 12 ayı yetiştiriciliğinin yapılabilir olması, piyasadaki potansiyelini de gün geçtikçe artırıyor. Konuyla ilgili Adana’da ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ile SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Baktemur, laboratuvar ortamında çeşitli mantar türlerinin farklı renklerde üretimini gerçekleştiren ortak çalışmaya imza attı.

        ‘ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK’

        Doç. Dr. Gökhan Baktemur, yurt dışında popülaritesi olan mantar türlerini yaygınlaştırıp ihracat oranını artırmayı, geri dönüşüme katkı sağlamayı, halkta farkındalık yaratarak ülke çapında mantar tüketimi kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı. Üretim kısmında tarımsal atıklardan faydalandıklarını belirten Doç. Dr. Baktemur, “Bu tarımsal atıklar fındıkkabuğu kurusu, kavak talaşı, buğday samanı, yer fıstığı kabuğunun toz halidir. Fındıkkabuğunu Karadeniz’den, yer fıstığı kabuğunu Osmaniye’den, kavak talaşını İç Anadolu’dan getirdik. Buğday samanını ise Adana’dan aldık. Farklı bölgelerdeki tarımsal atıkların başarısına da bakıyoruz. Bunun sonucunda başarı oranı yükseldikçe bu fikri diğer bölgelerle paylaşarak atıklarından bu mantarları üretmelerine katkı sağlayacağız. Bu çalışmalarla üretimimizi artırabilirsek yurt dışında popülaritesi olan egzotik mantarların ihracatı sağlanabilir. Bu da ülke ekonomisine katkı sunacaktır” diye konuştu.

        ‘ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞI’

        ÇÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatıra Taşkın ise egzotik mantar yetiştiriciliği ile ilgili laboratuvar ortamında uygulamalı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Amacımız egzotik türlerin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve öğrencilerimize uygulamalı dersler sunmak. Aynı zamanda toplumu değişik türlerle tanıştırmak istiyoruz. Çünkü marketlerde genellikle beyaz şapkalı ve istiridye olmak üzere iki, üç çeşit mantar görebiliyoruz. Ancak yurt dışında bir markete girdiğinizde en az 15 çeşit mantar türü görebilirsiniz. Halkımızda da mantara karşı çok büyük bir ilgi başladı. Renkli mantarlar ilgi çeker, diye onların üzerinde duruyoruz. Özellikle çocukların beslenmesinde mantar önemli bir besin kaynağıdır. İçeriğinde hayvansal gıdalardaki kadar olmasa da yüksek ve kaliteli bir proteine sahiptir. Önemli aminoasitler içeriyor. Büyüme çağındaki çocukların mantarı sevmesi en büyük hedeflerimizden” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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