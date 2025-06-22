Adana'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 4 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 4 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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