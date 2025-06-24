Kum ocağında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

ADANA'nınCeyhan ilçesinde kum ocağında devrilen park halindeki kamyonun sürücüsü Hüseyin Yılmaztürk (59), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; kum ocağı sahasında park halindeki 01 BAG 369 plakalı iş kamyonu, oluşan toprak kayması nedeniyle devrildi. Çevredeki çalışanların bildirmesi sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonun kupasında sıkışan şoför Hüseyin Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.