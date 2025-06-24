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        Kum ocağında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        ADANA'nınCeyhan ilçesinde kum ocağında devrilen park halindeki kamyonun sürücüsü Hüseyin Yılmaztürk (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:00
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        Kum ocağında devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        ADANA'nınCeyhan ilçesinde kum ocağında devrilen park halindeki kamyonun sürücüsü Hüseyin Yılmaztürk (59), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; kum ocağı sahasında park halindeki 01 BAG 369 plakalı iş kamyonu, oluşan toprak kayması nedeniyle devrildi. Çevredeki çalışanların bildirmesi sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonun kupasında sıkışan şoför Hüseyin Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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