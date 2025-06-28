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        Adana'da sokakta silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı

        ADANA'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 01:29 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:35
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        Adana'da sokakta silahlı kavga; 1 ölü, 4 yaralı
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        ADANA'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

        Olay, 26 Haziran akşamı merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancalarla ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, bu gece saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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