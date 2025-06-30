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        Adana'da restoran sahibinin, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar kamerada

        ADANA'da restoranda yemek yerken nefes borusu tıkandığı için havasız kalan müşteriyi, işletme sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 00:28 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:30
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        Adana'da restoran sahibinin, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar kamerada
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        ADANA'da restoranda yemek yerken nefes borusu tıkandığı için havasız kalan müşteriyi, işletme sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, 28 Haziran saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Yediği karides boğazına kaçan ve nefes alamadığı için yere yığılan müşteriye işletme sahibi yardım etti. Restoran sahibi, Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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