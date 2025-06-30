Adana'da restoran sahibinin, müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar kamerada

Olay, 28 Haziran saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Yediği karides boğazına kaçan ve nefes alamadığı için yere yığılan müşteriye işletme sahibi yardım etti. Restoran sahibi, Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ADANA'da restoranda yemek yerken nefes borusu tıkandığı için havasız kalan müşteriyi, işletme sahibi Heimlich manevrasıyla kurtardı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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