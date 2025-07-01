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        Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp, intihar etti

        ADANA'da Serdar Yılmaz (42), bir süre önce eşi D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:35
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        Boşanmasından sorumlu tuttuğu kadını yaralayıp, intihar etti
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        ADANA'da Serdar Yılmaz (42), bir süre önce eşi D.Y. ile boşanmalarından sorumlu tuttuğu H.D.'yi (61) tabancayla yaraladıktan sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Yılmaz, bir süre önce eşi D.Y. ile boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Yılmaz, iddiaya göre, bu durumdan D.Y.’nin ilk eşinin annesi H.D.’yi sorumlu tuttu. Yılmaz, akşam saatlerinde H.D.’nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek H.D.’yi göğsünden yaralayıp, ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Serdar Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından intihar eden Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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