Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse'den yetiştiricilere şap hastalığı uyarıları

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, şap hastalığına yönelik uyarılarda bulundu. Köse, “Hayvanların ağızlarında salya akıntısı, topallık ve ağızlarını açtıklarında dilinde kabarıklık görülmesi durumunda veteriner hekimlere başvurulmalıdır. Şap hastalığı, yüzde 100 oranında önlenebilir olmasa da aşılamalar sayesinde yayılımı büyük ölçüde engellenebilir. Hastalık herhangi bir yerde ortaya çıktığında derhal yetkililere ihbar edilmelidir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hastalık ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na