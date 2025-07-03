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        Halde kilosu 1 TL'ye düşen karpuz markette 14 TL

        ADANA'da hasadı devam eden karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:11
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        Halde kilosu 1 TL'ye düşen karpuz markette 14 TL
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        ADANA'da hasadı devam eden karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Fiyat farkına üretici de komisyoncu da tepkili.

        Türkiye’nin karpuz ihtiyacının 4'te 1'ini karşılayan Adana'da, ürünün kilosu halde 1 TL'ye kadar düştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuz fiyatının 14 TL olduğu görüldü. Aradaki fiyat farkına üreticiler ile komisyoncular tepki gösterirken; maliyetler yüksek olduğu için ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler, traktörle karpuz bahçelerini sürdü. Ürünlerini satamayanlar bazı çiftçiler ise karpuzları yere atıp, kırdı.

        'EKİM ALANLARI ARTINCA FİYATLAR DÜŞTÜ'

        Kabzımal Eşref Akodun, "Bu yıl üreticiler, şubat ve nisan aylarında yaşanan don olaylarından ağır şekilde etkilendi. Şubat ayında ve nisan ayında özellikle Akdeniz Bölgesi'ni vuran don felaketinin ardından çiftçiler, meyve ağaçlarının zarar görmesi nedeniyle ürün alamama endişesi yaşadı. Bu nedenle alternatif ürün arayışına giren üreticiler, toprakta daha kısa sürede yetişen karpuz ve kavun ekimine yöneldi. Karpuz ekim alanları artınca fiyatlar düştü. Mayıs'ta ilk hasat başladığında kilosu tarlada 12 TL'ye satılıyordu, şu an 1 TL'ye kadar gerilemiş durumda" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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