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        Muhtarlar derneği başkanından 'belediyeye girişte x-ray cihazı alarm verince darbedildim' şikayeti

        ADANA Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ata Ürün, Büyükşehir Belediyesi binasına girerken x-ray cihazının alarm vermesi üzerine güvenlik personelleri tarafından 'Silah mı taşıyorsun sen?' denilerek darbedildiğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:47
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        Muhtarlar derneği başkanından 'belediyeye girişte x-ray cihazı alarm verince darbedildim' şikayeti
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        ADANA Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ata Ürün, Büyükşehir Belediyesi binasına girerken x-ray cihazının alarm vermesi üzerine güvenlik personelleri tarafından 'Silah mı taşıyorsun sen?' denilerek darbedildiğini ileri sürdü. Merdivenlerden yuvarlandığını belirten Muhtar Ürün, "Ben Türkiye'yi geziyorum. Valisi, kaymakamı, belediye başkanları bizi onur konuğu olarak baş üstünde gezdiriyorlar. Kendi ilimde bu saygınlığı göremiyorum, Şikayetçi oldum" dedi.

        Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Ata Ürün, iddiayla göre Büyükşehir Belediye binasına girdiğinde cebindeki anahtarı çıkarmayı unutunca x-ray cihazının alarmı çaldı. Muhtar Ata Ürün, durumun anahtardan kaynaklandığını söylemesine karşın güvenlik görevlileriyle arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ürün ile yanındaki Büyükçıldırım Mahalle Muhtarı Alpaslan Ceyhan darbedildi. Muhtar Ürün ile Büyükçıldırım polis merkezine giderek güvenlik görevlileri hakkında şikayette bulundu. Kentteki bir grup muhtar da belediye binası önüne gelerek durumu protesto etti.

        'MERDİVENLERDEN YUVARLANDIM, GEREKEN SAYGIYI GÖREMİYORUZ'

        Burada bir açıklama yapan Muhtar Ürün, yaşanan olayı şöyle anlattı:

        "Genelde içeri girerken cihazdan geçmemesi gereken eşyalarımızı orada bırakıyoruz. Anahtarımı unutmuşum, x-ray cihazı alarm verdi. Bıraktım, tekrar geçtim. Bu sefer alarm çalmadı. Bayan arkadaş 'tamam muhtarım geç' derken diğer arkadaş 'sende silah mı var, neden ötüyor?' dedi. 'Kardeşim cihazdan iki kez geçtim. Buraya gelmememizi mi istiyorsunuz. Bize neden böyle mobbing uyguluyorsunuz. 30 yıllık muhtarım, dernek başkanıyım. Kimliğimi de gösteriyorum' dedim. Bu kez güvenlik amiri 'ne bağırıyorsun' dedi ben de '69 yaşından sonra beni terbiye mi edeceksin kardeşim' dedim. Yanındakiler de kim olduğunu bilmiyorum, bize saldırdı. Beş basamak merdivenden yuvarlandım. MR çekildim. Sırtım, kafam ağrıyor. Baş dönmem var. Gözlüğüm kırıldı. Biz bunları hak etmiyoruz. Ben Türkiye'yi geziyorum. Valisi, kaymakamı, belediye başkanları bizi onur konuğu olarak baş üstünde gezdiriyorlar. Kendi ilimde bu saygınlığı göremiyorum. Şikayetçi oldum."

        'BUNLARIN CAHİLLİĞİNİ BÜYÜTMEYELİM'

        Belediye önünde toplanan muhtarları sakinleştirmeye çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli ise gereken incelemenin yapılacağını, sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Muhtarlar, daha sonra belediye binasından ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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