Mersin'de otoyolda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi öldü

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mersin Tarsus- Adana Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre araçtaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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