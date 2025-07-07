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        Haziranda 104 bin gıda işletmesi denetlendi, 154 milyon lira ceza uygulandı

        TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, haziran ayında 104 bin gıda işletmesinin denetlendiğini ve 154 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:25
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        Haziranda 104 bin gıda işletmesi denetlendi, 154 milyon lira ceza uygulandı
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        TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, haziran ayında 104 bin gıda işletmesinin denetlendiğini ve 154 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında, haziran ayında gıda işletmelerinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Buna göre; haziranda 104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldı ve 1989 idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde toplam 154 milyon 672 bin 955 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 28 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Müdürlüğün paylaştığı infografiğe göre; gıda işletmelerine yönelik denetimler, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı. 2025 Ocak-Haziran dönemindeki denetimlerde, geçen yıla göre yüzde 3,6 artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde idari yaptırım oranı yüzde 27,7 artarken; suç duyurusu oranı yüzde 6,8 azaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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