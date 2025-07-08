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        Yaralı halde bulduğu kargayı sağlığına kavuşturup, doğaya saldı

        ADANA'da veteriner hekim Mete Betin, doğada kanadından yaralı halde bulup tedavi ettiği 'Gak' adını verdiği kargayı doğaya saldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:01
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        Yaralı halde bulduğu kargayı sağlığına kavuşturup, doğaya saldı
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        ADANA’da veteriner hekim Mete Betin, doğada kanadından yaralı halde bulup tedavi ettiği ‘Gak’ adını verdiği kargayı doğaya saldı. Betin, "Hala zaman zaman yayla evimizin bahçesine ziyaretime geliyor. Kargalar yapılan iyiliği asla unutmuyorlar. Bu sadakati görmek gerçekten çok özel" dedi.

        Veteriner hekim Mete Betin, yaklaşık bir hafta önce Pozantı ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki yayla evi çevresinde doğa yürüyüşü yaparken yaralı bir karga buldu. Betin, kanadında yara ve enfeksiyon tespit ettiği kargayı, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. ‘Gak’ ismini verdiği kargayı bir haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturan Mete Betin, yeniden yaylaya götürerek burada beslemeye başladı. Betin, tedavisi tamamlanan Gak’ın uçmaya başlamasıyla onu doğaya saldı.

        Kargalara zaafı olduğunu belirten Mete Betin, “Gak’ı yaylada bulduğumuzda yaklaşık 6 aylık bir yavruydu. Annesinden ayrılmıştı ve kanadında yara vardı. Tedavi süreci boyunca aramızda çok güzel bir bağ oluştu. Benimle birlikte yemek yiyor, özellikle domatesi çok seviyor. Genç bir karga olduğu için tedavisi hızlı ilerledi ve kısa sürede sağlığına kavuştu” diye konuştu.

        ‘KARGALAR YAPILAN İYİLİĞİ ASLA UNUTMUYORLAR’

        Kargayı tekrar yaşam alanına bıraktığını belirten Betin, “Orta Toroslar’a, Gak’ı’ doğal alanına saldık. Artık uçuyor geziyor fakat her seferinde yanımıza geliyor. Yaklaşık bir haftadır benimle birlikte ve tedavisi tamamen bitti. Uçmaya da başladı, yavaş yavaş doğaya da alışmaya başladı. Kargalar yaklaşık 200 yıla kadar yaşayabiliyor ve yapılan iyiliği asla unutmuyorlar, çok vefalı hayvanlardır. Mitolojide bahsedilen gibi uğursuzluk da getirmiyor. Beni her gördüğünde yanıma geliyor, ağzını açıyor ve benimle birlikte dolaşıyor. Bu sadakati görmek gerçekten çok özel” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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