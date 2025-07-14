Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracağız

2'nci Lig Kırmızı Grup Temsilcisi Adanaspor'un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracaklarını kuracaklarını belirterek, "Hedefimiz; tecrübeli, genç ve savaşan oyunculardan oluşan dengeli bir takım kurmak" dedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor, takımın geleceği ve yeni sezondaki hazırlıklarını duyurmak amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Adanaspor’un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, sportif direktör Birkan Budak ve basın mensupları katıldı.

Teknik direktör Yüksel Yeşilova, takımda herkesin görmek istediği kaliteli bir kadro kurmaları gerektiğini ifade etti. Yeşilova, "Söz veriyorum, önümüzdeki sezon Adanaspor, mücadeleci, yarışmacı ve pes etmeyen bir takım kuracağız. Kulübümüzü yeni borçlara, yeni maceralara sürüklemeyeceğiz. Hedefimiz; tecrübeli, genç ve savaşan oyunculardan oluşan dengeli bir takım kurmak. Bu doğrultuda bugün akşam ilk idmanımıza başlıyoruz. 5-6 yeni transferimiz antrenmanlarımıza katılıyor. Önümüzdeki günlerde 3-4 futbolcu daha aramıza katılacak. Kamp süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Kamp tamamlandığında takımımızın yüzde 80’ini hazır hale getirmiş olacağız. Bir yönetici olarak söz veriyorum, artık kimse 'Adanaspor zor günler geçiriyor, oradan 3 puanla döneriz' diye düşünmesin. Rakip takımlar için Adanaspor deplasmanı korkulan bir yer olacak. Sizlerden tek ricam var, takımımıza destek olun. Büyük küçük demeden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Adanaspor’umuzu yeniden hak ettiği güzel günlere taşıyalım. İlk hazırlıklarımızı yapmak ve süreci sağlıklı şekilde ilerletmek için sizlerden 15 gün süre istiyorum. Bu yolda çıktığımız mücadelede hepinizin desteğini bekliyorum” şeklinde konuştu.