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        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracağız

        2'nci Lig Kırmızı Grup Temsilcisi Adanaspor'un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracaklarını kuracaklarını belirterek, "Hedefimiz; tecrübeli, genç ve savaşan oyunculardan oluşan dengeli bir takım kurmak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:35
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        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracağız
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        2'nci Lig Kırmızı Grup Temsilcisi Adanaspor'un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, mücadeleci ve pes etmeyen bir takım kuracaklarını kuracaklarını belirterek, "Hedefimiz; tecrübeli, genç ve savaşan oyunculardan oluşan dengeli bir takım kurmak" dedi.

        2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor, takımın geleceği ve yeni sezondaki hazırlıklarını duyurmak amacıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Adanaspor’un yeni teknik direktörü Yüksel Yeşilova, sportif direktör Birkan Budak ve basın mensupları katıldı.

        Teknik direktör Yüksel Yeşilova, takımda herkesin görmek istediği kaliteli bir kadro kurmaları gerektiğini ifade etti. Yeşilova, "Söz veriyorum, önümüzdeki sezon Adanaspor, mücadeleci, yarışmacı ve pes etmeyen bir takım kuracağız. Kulübümüzü yeni borçlara, yeni maceralara sürüklemeyeceğiz. Hedefimiz; tecrübeli, genç ve savaşan oyunculardan oluşan dengeli bir takım kurmak. Bu doğrultuda bugün akşam ilk idmanımıza başlıyoruz. 5-6 yeni transferimiz antrenmanlarımıza katılıyor. Önümüzdeki günlerde 3-4 futbolcu daha aramıza katılacak. Kamp süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Kamp tamamlandığında takımımızın yüzde 80’ini hazır hale getirmiş olacağız. Bir yönetici olarak söz veriyorum, artık kimse 'Adanaspor zor günler geçiriyor, oradan 3 puanla döneriz' diye düşünmesin. Rakip takımlar için Adanaspor deplasmanı korkulan bir yer olacak. Sizlerden tek ricam var, takımımıza destek olun. Büyük küçük demeden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Adanaspor’umuzu yeniden hak ettiği güzel günlere taşıyalım. İlk hazırlıklarımızı yapmak ve süreci sağlıklı şekilde ilerletmek için sizlerden 15 gün süre istiyorum. Bu yolda çıktığımız mücadelede hepinizin desteğini bekliyorum” şeklinde konuştu.

        'BU FORMANIN AĞIRLIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

        Sportif direktör Birkan Budak ise Adanaspor’u sağlam temeller üzerine inşa ederek kulübü ait olduğu yerlere getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Budak, “Adanaspor forması, hangi kulvarda olursa olsun, her zaman hedefi olan bir takımdır. Bu formanın ağırlığını ve değerini çok iyi biliyoruz. Önümüzde zorlu bir sezon ve yoğun bir fikstür var. Ancak bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Transfer sürecimiz başladı, giden oyuncularımız olduğu gibi, aramıza yeni katılan isimler de var. Teknik direktörümüz göreve yeni başladı, onun da takıma kazandırmak istediği bazı oyuncular var. Bugün ilk antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Adana halkından bir ricam var, Hedeflenen noktaya ulaşamadığımız için bir alt lige düştük. Yapılan hataların bedelini hep birlikte, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla Adanaspor camiası olarak ödüyoruz. Biliyorsunuz, 2'nci Lig'deki maddi gelirler oldukça düşük. Bu nedenle yeni bir oluşumla, yeni sponsorlarla Adanaspor’un mali dengesini kurmak ve şeffaf bir şekilde basınla sıcak ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bu noktada hepinizin desteğini bekliyoruz. Yeni sezonda Adana’nın her köşesine dokunmak istiyoruz. Amatör kulüplerin durumunu yakından takip edeceğiz. Geçmişte bu konuda eksiklikler yaşadık ve bunun acısını da çektik. Artık tüm amatör kulüplerle iş birliğine hazırız. Adanaspor’u layık olduğu yerlere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Adanalının bize destek olması gerekiyor. Geçmişi geride bırakıp, beyaz bir sayfa açarak Adanaspor’u hak ettiği noktaya ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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