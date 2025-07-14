15 Temmuz'da şehit olan ikiz polis memurları anıldı: Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim

ANKARA'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet Oruç (25) ve Mehmet Oruç’un (25) babası Hacı Ali Oruç, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Rabb’im bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Aile üyelerine baş sağlığı dileyen protokol, şehit mezarlıklarına karanfil bırakıp, dua etti.

Ziyaretin ardından konuşan Vali Köşger, "15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. O gün o cesareti şehitlerimiz ve bütün milletimiz o duruşu göstermeseydi bugün burada olmayabilirdik. Ortadoğu'da birçok ülkenin düştüğü durumu görüyoruz. O gün ki hedeflenen hadise ülkeyi iç savaşa götürmek ve ülkeyi Ortadoğu'ya çevirmek istiyorlardı. O gün milletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde belayı savuşturdu" diye konuştu.