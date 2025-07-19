Zorla çalıştırılıp darbedilen çocuk kurtarıldı; 2 gözaltı
ADANA'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.
ADANA'da bir mola tesisinde 14 yaşındaki T.B.'yi alıkoyup zorla çalıştırarak darbeden 2 şüpheli gözaltına alındı. T.B. kurtarılırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da polis merkezine giden M.B., 14 yaşındaki oğlu T.B.'nin, Adana-Pozantı otoyolunda bir mola tesisinde 15 gün önce çalışmaya başladığını, son 10 gündür zorla çalıştırılarak alıkonulduğunu ve darbedildiğini belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede; T.B.'nin, M.U. (45) ve B.B.K. (17) tarafından dövüldüğü güvenlik kameralarınca tespit edildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, kurtarılan T.B. ailesine teslim edildi. Adana Valiliği de olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini bildirdi. (DHA
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